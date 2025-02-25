Из-за атаки по Украине Польша поднимала военную авиацию

Эти меры были направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям.

Польша поднимала в небо военную авиацию утром 25 февраля из-за российской ракетной атаки по Украине.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Из-за активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация", – говорится в заявлении командования.

"В соответствии с действующим порядком оперативный командующий РСЗ задействовал все имеющиеся у него силы и средства, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в готовность", — говорится в сообщении.

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Эти меры были направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожающим территориям.

Оперативное командование подчеркнуло, что контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Напомним, в ночь на 25 февраля Россия устроила атаку на Украину ракетами и беспилотниками.