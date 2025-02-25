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Російські війська мають просування в Курській області – ISW

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Російські війська мають просування в Курській області – ISW

Фото: Getty Images

Російські війська нещодавно просунулися в західну Лебедівку.

Російські війська мають просування біля українського виступу в Курській області (Росія), зокрема атакували на північний захід від Суджі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема як повідомляється, російські війська атакували біля міжнародного кордону на північному сході Сумської області біля Журавки; на північний захід від Суджі в районі Свердликово, Лебедевки, Нікольського, Малої Локні, Погребки; і на південний схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки та Фанасіївки.

Пов’язаний з Кремлем російський мілблогер заявив 24 лютого, що українські сили здійснили контратаку вздовж дороги H-07 Юнаківка – Суджа.

"Оцінка просування росіян: геолокаційні кадри, опубліковані 23 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в західну Лебедівку", - йдеться у звіті.

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