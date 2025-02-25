Папе Римскому осталось менее 72 часов – СМИ

Сообщения не были проверены официальными лицами Ватикана.
Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии.
Об этом сообщило издание Life Site News.
Корреспондент в Ватикане Майкл Хейнс передал сообщения со ссылкой на "надежные источники" в больнице Джемелли, где говорится, что Франциску осталось жить менее 72 часов.
Однако, как пишет Vatican News, клиническая картина Святейшего Отца, который хоть и находится в критическом состоянии, несколько улучшилась.
В сообщении отмечается, что также 24 февраля не было ни одного эпизода астматического респираторного кризиса, а некоторые лабораторные анализы улучшились. Не вызывает обеспокоенность появление легкой почечной недостаточности.
Кислородная терапия продолжается, хотя с несколько уменьшенным потоком и процентом кислорода.
Врачи, учитывая сложность клинической картины, пока осторожны с прогнозами.
Напомним, Кардинал Джанфранко Равази предположил, что Папа может покинуть престол.
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