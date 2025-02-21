Папа Римский Франциск может оставить престол: в СМИ назвали причину

Папу Римского Франциска госпитализировали с двусторонней пневмонией в римскую больницу Gemelli. Кардинал Джанфранко Равази предположил, что Папа может покинуть престол.

Об этом сообщило Corriere della Sera.

По словам журналистов, Франциск страдает от сильной боли и заявил, что "на этот раз не выдержит". Решение об отставке будет зависеть от его состояния здоровья. В то же время понтифик, который сейчас борется с полимикробной инфекцией, планирует довести до конца Юбилейный год христианства.

Равази отметил, что Папа должен придерживаться интенсивного графика встреч и поездок.

Напомним, Папа Римский прервал проповедь из-за проблем со здоровьем.

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