Стан Папи Римського залишається критичним: до проблем з диханням додалась ниркова недостатність

Папа Римський Франциск перебуває у свідомості і отримує кисневу терапію. Показники його аналізів крові дещо покращились, але лікарі спостерігають початкову ниркову недостатність.

Про це повідомляє Vatican News

"Стан Святішого Отця залишається критичним, однак від учорашнього вечора у нього не було жодного респіраторного кризу", – повідомила пресслужба Святого Престолу.

У Ватикані повідомили, що Папі зробили переливання препаратів крові, що відновило рівень гемоглобіну. Проте інші показники вказують на проблеми з нирками, які наразі вдається контролювати. Також понтифік досі отримує кисневу терапію.

У повідомленні пресслужби наголошується, що прогнози лікарів залишаються "стриманими", наразі очікується реакція організму на призначене лікування.

Папа Римський перебуває у лікарні вже другий тиждень. Сьогодні, у неділю, 23 лютого, він у своїй палаті взяв участь у Святій Месі разом з медичним персоналом та тими, хто піклується про нього у лікарні.

Нагадаємо, 88-річний Папа Франциск перебуває в критичному стані після загострення астматичного респіраторного кризу, який потребував інтенсивної кисневої терапії. За даними Ватикану, понтифік залишається при свідомості, але його стан викликає занепокоєння.

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