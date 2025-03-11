Экс-участница Spice Girls появилась на службе в Лондоне в образе, похожем на лук принцессы Кейт

Джери Хорнер, хорошо известная благодаря популярной в 90-х группе Spice Girls, посетила службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Джери приехала на торжественное мероприятие в Лондоне в молочно-белом платье с баской и с темно-синей отделкой на воротнике и талии, которое дополнила черным ободком с вуалью и черными туфлями-лодочками на каблуках, а в руках держала маленькую бордовую сумку на короткой ручке.

Джери Хорнер / Фото: Associated Press

Джери Хорнер, ранее известна, как Джери Холлиуэлл, дополнила свой образ лаконичным макияжем, волосы распустила и накрутила локонами, на груди у нее была пришпилена бриллиантовая брошь, а на шее было несколько золотых подвесок, также в ушах сверкали миниатюрные серьги из жемчуга.

Джери Хорнер / Фото: Associated Press

Этот образ Хорнер нам напомнил лук принцессы Уэльской, в котором она появилась на параде Trooping the Color в июне 2024 года в честь дня рождения короля Чарльза.

Напомним, принцесса Кейт и принц Уильям также посетили аббатство в Лондоне вчера. Кейт появилась красном пальто с большим бантом на груди от Catherine Walker, а ее муж в костюме.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Фотографы запечатлели, какой идеальный реверанс принцесса сделала перед монархом.

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