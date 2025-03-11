Атака на Москву – шлях до закінчення війни, – Портников

Українська масована атака безпілотниками на Москву та область 11 березня – це сигнал і для російської влади, і для адміністрації президента США Дональда Трампа. Ця атака є шляхом до закінчення війни.

Таку думку український журналіст, публіцист Віталій Портников висловив у ефірі свого YouTube-каналу.

Портников пояснив, що міг означати сигнал, який був поданий наймасованішою атакою на Москву від початку війни.

"Цей сигнал, який був наданий Володимиру Путіну в день, коли українська і американська делегації зустрічаються у Саудівській Аравії – це нагадування про те, що війна на виснаження може тривати не тільки на території України, але й на території самої РФ", – сказав журналіст.

За його словами, це також можна вважати і сигналом для адміністрації Трампа.

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"Навіть у той момент, коли ця адміністрація розмірковує про можливість відновлення військової допомоги для України і вважає цю допомогу єдиним інструментом для українського протистояння російській агресії, Україна може здійснювати такі масовані атаки на Москву та інші міста агресивної країни, яка продовжує жити війною і мріями про нові війни. І тому США мають думати про те, як зупинити агресивні наміри режиму РФ, а не займатися його блудливим і брехливим умиротворенням, яке однаково закінчиться крахом всіх ілюзій, які ще перебувають на порядку денному президента США Дональда Трампа та його найближчого оточення", – висловився Портников.

Він також акцентував, що якщо війна триватиме лише на території України, то у Кремля не буде жодного стимулу для завершення бойових дій попри серйозність економічних санкцій проти Росії.

"А от якщо війна відбувається в самій Росії; якщо замість нової території росіяни отримують територію на цвинтарі; якщо стає зрозумілим, що жертвами війни стають не тільки ті, хто за гроші наймається до збройних сил РФ вбивати українців та здійснювати інші ганебні злочини на чужій землі, тоді росіяни починають замислюватися про те, наскільки "вигідною" і "приємною" для них є війна, як би вона не відповідала самій державній філософії РФ як агресивного утворення упродовж останніх багатьох сторіч. А найголовніше – щоб замислитися про наслідки війни для себе особисто і членів своїх сімей могли мешканці російської столиці", – розповів публіцист.

І саме тому, на його думку, у Кремлі зараз налякані наслідками цієї атаки.

"Саме тому Володимир Путін буде змушений звертати увагу на те, як будуть змінюватися настрої москвичів упродовж наступних місяців і років виснажливого російсько-українського протистояння. І саме тому російський президент може замислитися про перемир’я у цій війні хоча б для того, щоб настрої мешканців, наляканих атакою, трішки охололи, і вони вирішили, що ця атака – це вже не буденність життя в Москві, а епізод, який пов’язаний із ексцесами протистояння між Росією та Україною. Тому атака на Москву – шлях до закінчення війни", – резюмував Портников.

Нагадаємо, керівник українського ЦПД Андрій Коваленко заявив, що масована атака на Москву на тлі переговорів України та США в Саудівській Аравії – це сигнал Путіну, що він також має бути зацікавлений у припиненні повітряних ударів.