Подкастер Лекс Фрідман засудив атаку дронами по Москві

Нічна атака по столиці РФ сталася зовсім поруч із тим місцем, де перебуває подкастер.

Американський подкастер Лекс Фрідман, який перебуває зараз у Москві, засудив атаку безпілотниками по російській столиці в ніч проти 11 березня.

Про це він написав у Мережі.

Фрідман повідомив, що перебуває зараз у Москві і незабаром здійснить подорож до Саудівської Аравії. Нічна масована атака дронів сталася зовсім поруч із тим місцем, де перебуває подкастер. Із ним усе гаразд.

"Коли я здійснював подорож до України, було кілька небезпечних моментів. Те саме зараз і у Москві. Це не дії двох сторін, які прагнуть миру", – йдеться у заяві Фрідмана.

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"Попри все, я молюся, щоб найближчим часом було досягнуто міцної мирної угоди. Я роблю свій невеликий внесок у те, щоб сприяти цьому, спілкуючись із усіма залученими сторонами", – додав подкастер.

Нагадаємо, на початку січня Фрідман записав тригодинний подкаст із президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави був дуже емоційним і зробив низку гучних заяв про президента США Дональда Трампа, гроші на зброю, гарантів Будапештського меморандуму та багато іншого.

У кінці січня Фрідман повідомив про плани поїхати до Росії для такої самої розмови із президентом Володимиром Путіним.