Подкастер Лекс Фрідман поїде записувати інтерв’ю з Путіним

Відомий американський подкастер вважає, що тепер настала третя від часу повномасштабного вторгнення можливість укласти мирну угоду в Україні.

Американський подкастер Лекс Фрідман, який нещодавно провів тригодинне інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, заявив про свій намір поїхати до Росії для такої ж розмови із Володимиром Путіним.

Про це він повідомив у подкасті Джо Рогана, який транслювався на YouTube у середу, 22 січня.

При цьому Фрідман не уточнив, чи вдалося йому досягти якихось домовленостей про розмову з російським президентом.

У Кремлі його заяву про інтерв'ю з Путіним наразі не коментували.

"Я усвідомлюю ризики, я приймаю ризики і моя мета – просто добиватися миру, робити свій невеликий внесок у досягнення миру", – пояснив свою мотивацію Фрідман.

При цьому він зауважив, що, на його думку, після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року було сього три можливості укласти мирну угоду: в березні-квітні 2022 року, коли українські сили відстояли Київ; восени того ж року після успішного контрнаступу ЗСУ в Харківській області і третя настала зараз, коли президентом США став Дональд Трамп, який прагне закінчити всі війни.

Фрідман підкреслив, що новий президент США – "це чудова кандидатура, щоб укласти мир, тому що всі вони вірять, що Трамп може зробити якусь божевільну ф*гню".

Нагадаємо, раніше подкастер Лекс Фрідман розкритикував президента Володимира Зеленського за критику Володимира Путіна, висловлену в його інтерв'ю 6 січня.

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