Подкастер Лекс Фридман отправится записывать интервью с Путиным

Известный американский подкастер считает, что теперь наступила третья от времени полномасштабного вторжения возможность заключить мирное соглашение в Украине.

Американский подкастер Лекс Фридман, недавно проведший трехчасовое интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил о своем намерении поехать в Россию для такого же разговора с Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в подкасте Джо Рогана, транслировавшегося на YouTube в среду, 22 января.

При этом Фридман не уточнил, удалось ли ему достичь каких-либо договоренностей о разговоре с российским президентом.

В Кремле его заявление об интервью с Путиным пока не комментировали.

"Я осознаю риски, я принимаю риски и моя цель – просто добиваться мира, вносить свой небольшой вклад в достижение мира", – объяснил свою мотивацию Фридман.

При этом он отметил, что, по его мнению, после полномасштабного вторжения в феврале 2022 было три возможности заключить мирное соглашение: в марте-апреле 2022 года, когда украинские силы отстояли Киев; осенью того же года после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и третья наступила сейчас, когда президентом США стал Дональд Трамп, стремящийся "закончить все войны".

Фридман подчеркнул, что новый президент США – "это отличная кандидатура, чтобы заключить мир, потому что все они верят, что Трамп может сделать какую-то сумасшедшую ф*гню".

Напомним, ранее подкастер Лекс Фридман подверг критике президента Владимира Зеленского за критику Владимира Путина, высказанную в его интервью 6 января.

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