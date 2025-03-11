Потенційний візит спецпредставника США Віткоффа до Москви: чим це загрожує

Сьогодні спецпредставник США Стів Віткофф є головним комунікатором з Росією зі сторони США. Невдовзі він має відвідати Москву, щоб зустрітися з Путіним.

Про це сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Не виключено, що він привезе до Росії пропозицію чи вимогу. Там вже буде тест для РФ, чи готова вона припиняти вогонь", - каже Коваленко.

Раніше йшлося про те, що у Саудівській Аравії розпочалися перемовини по лінії Україна США. Коваленко пояснив, що вони можуть визначити.

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