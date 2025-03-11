Ермак объяснил, как обеспечить продолжительное перемирие в Украине

Путь к миру лежит через усилия Европы, которые должны быть готовы защищать свою безопасность.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак для The Guardian.

"Прибыв в Джидду, Саудовская Аравия, перемирие в трехлетней войне, которую Российская Федерация ведет против моей страны, никогда не казалось таким близким. Перемирие в Украине не дотянется только благодаря дипломатическим жестам. Перед тем необходимо выполнить ряд условий, чтобы обеспечить продолжительность мира, когда он наступит", – сказал он.

Ермак отметил, что наша общая цель – построить сильную, безопасную и устойчивую Европу по всем аспектам: военному, политическому и экономическому. Он подчеркнул, что первый шаг к этому – обеспечение значимого перемирия. Для этого Европа должна быть не только экономически и политически устойчивой, но и готова действовать для обеспечения собственной безопасности. Кроме того, Россия должна уяснить политическую и экономическую цену использования силы для достижения своих целей.

Напомним, в Саудовской Аравии проходят переговоры между Украиной и США. В Джидде уже встретились украинская и американская делегация.

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