Москвичи шокированы масштабами атаки украинских беспилотников — Sky News

По словам корреспондента, местные жители отреагировали на событие "смесью шока и удивления".

Утренний удар украинских дронов по Москве стал самой большой атакой на столицу России с начала войны.

Об этом сообщает Sky News.

Корреспондент Айвор Беннетт ведет репортаж из Видного – пригород Москвы, где беспилотники поразили здания, а обломки повредили транспортные средства.

По его словам, местные жители отреагировали на событие "смесью шока и удивления".

"Один человек сказал, что не может поверить, что столько беспилотников было запущено и дошло так далеко", – передает Беннетт.

Еще один житель заявил, что ждет завершения конфликта и молится о его окончании.

Напомним, что беспилотники устроили самую массированную атаку на Москву в ночь на 11 марта. Российские власти утверждают, что были применены "сотни боевых беспилотников".