Как быстро сварить горох без замачивания на ночь: кулинарная хитрость

Опытные хозяйки, прежде чем сварить горох, обычно замачивают его на 8-10 часов, однако этот процесс занимает слишком много времени.

Можно ли быстро сварить горох, не замачивая его на ночь? Да, это возможно, и для этого понадобится простой ингредиент, который всегда находится под рукой.

Что сделать, чтобы горох быстро разварился

Насыпьте в емкость два литра воды и добавьте столовую ложку соды.

Оставьте горох в этом растворе на 40-60 минут.

Затем слейте содовый раствор, промойте горох и варите как обычно.

Так как сода размягчает оболочку бобовых, горох быстрее варится и превращается в пюре.

Можно ли добавлять соду во время варки гороха

Да, некоторые хозяйки не тратят время на замачивание, поэтому просто добавляют немного соды в кастрюлю. Однако здесь следует соблюдать осторожность с количеством соды, чтобы не испортить блюдо. Будет достаточно четверти чайной ложки, это никак не повлияет на вкусовые свойства горохового супа или пюре.

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