Как быстро сварить горох без замачивания на ночь: кулинарная хитрость

Опытные хозяйки, прежде чем сварить горох, обычно замачивают его на 8-10 часов, однако этот процесс занимает слишком много времени.
Можно ли быстро сварить горох, не замачивая его на ночь? Да, это возможно, и для этого понадобится простой ингредиент, который всегда находится под рукой.
Что сделать, чтобы горох быстро разварился
- Насыпьте в емкость два литра воды и добавьте столовую ложку соды.
- Оставьте горох в этом растворе на 40-60 минут.
- Затем слейте содовый раствор, промойте горох и варите как обычно.
- Так как сода размягчает оболочку бобовых, горох быстрее варится и превращается в пюре.
Можно ли добавлять соду во время варки гороха
Да, некоторые хозяйки не тратят время на замачивание, поэтому просто добавляют немного соды в кастрюлю. Однако здесь следует соблюдать осторожность с количеством соды, чтобы не испортить блюдо. Будет достаточно четверти чайной ложки, это никак не повлияет на вкусовые свойства горохового супа или пюре.
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