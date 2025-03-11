Одна специя в фарш вместо лука – и котлеты будут сочными до пяти дней

Не каждой хозяйке удается приготовить сочные пышные котлетки, и на это влияет много факторов. Но если знать одну хитрость, то сок будет прямо стекать с них.

Приготовление сочных котлет – это подлинное кулинарное искусство, которому легко научиться. А все что нужно сделать, это добавить в фарш вместо лука молотый кориандр. Эта специя не только будет выражать вкус блюда, но и будет сохранять его сочность в течение нескольких дней. Рассказываем, как приготовить сочные пышные котлеты с кориандром.

Как приготовить вкусные сочные котлеты: советы профессиональных поваров

Нужно заменить лук на молотый кориандр – он не только будет придавать котлетам особый вкус, но и будет содержать сок внутри. Поэтому котлеты будут оставаться нежными и сочными даже через пять дней.

Фарш можно приготовить классический – из мяса свинины и говядины, добавить туда яйцо, два ломтика батона, смоченного в молоке. Мясную массу нужно посолить, поперчить, а вместо лука добавить чайную ложку молотого кориандра – это на полкило фарша.

Хорошо смешайте все ингредиенты, сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях, обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Их можно подавать с пюре, гречкой и рисом. Котлеты будут иметь насыщенный вкус и аромат благодаря специи, а также не будут терять свою нежность и сочность в течение нескольких дней.

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