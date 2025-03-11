У ЗСУ пояснили, чи будуть мобілізовувати жінок

Радниця ЗСУ вважає, що українки мають бути готові воювати.
Жінки мають бути готові долучитися до захисту України, якщо цього вимагатимуть обставини. Водночас, на її думку, наразі відсутні причини для введення обов’язкової мобілізації жінок.
Таку думку висловила новопризначена радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор’єва у ефірі "Радіо Культура".
"Закидають, що права і обов’язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції. Але наші жінки не були включені у систему підготовки, не піддавались призову. Це не було узаконено", - сказала вона.
Оксана Григор’єва наголосила, що навіть у час війни Україна не повинна мобілізовувати жінок. За її словами, у країні є достатньо чоловіків, які можуть бути мобілізовані, замість того щоб ховатися «під спідницями жінок».
За її словами, жінки мають бути готові до захисту України, однак для цього їх слід навчати ще у школі. Вона запропонувала впровадити навчання основам тактичної медицини та керування дронами для всіх учнів.
Нагадаємо, нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко додав, що питання обов’язкової служби жінок в Україні зараз навіть не обговорюється.
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