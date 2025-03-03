E-направлення на ВЛК: у Міноборони розʼяснили деталі

Відтепер електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" містять дату прибуття на медичний огляд.

Електронні направлення на ВЛК у "Резерв+" тепер містять дату прибуття на медогляд.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг", - сказала вона.

Тобто ви можете одразу:

Вирушити до визначеного медзакладу

У чітку дату

І пройти огляд у конкретні терміни

"А ще електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у "Резерв+", - додала вона.

Як часто необхідно проходити ВЛК

Постанова ВЛК про придатність військовозобов'язаного дійсна протягом одного року з дня проходження медичного огляду. Тому військовозобов'язаним необхідно щорічно оновлювати медичні відомості.

Стаття 63 Постанови КМУ 560 передбачає, що військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом.

Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки, передбаченої підпунктами 16−23 пункту 1 додатка 5 Постанови, не передбачає направлення на ВЛК для проходження медичного огляду.

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку та прийшли в ТЦК для уточнення своїх облікових даних, на ВЛК не направляються. Такі військовозобов'язані викликаються повісткою.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних". Таким чином було перенесено термін проходження ВЛК до 5 червня 2025-го. Рішення підтримали 313 народних депутатів.