E-направление на ВЛК: в Минобороны разъяснили детали

Теперь электронные направления на ВЛК в "Резерв+" содержат дату прибытия на медицинское освидетельствование.

Электронные направления на ВЛК в "Резерв+" теперь содержат дату прибытия на медосмотр.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длиннющие очереди", — сказала она.

То есть вы можете сразу:

Направиться к определенному медучреждению

В четкую дату

И пройти осмотр в конкретные сроки

"А еще электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВЛК. Достаточно оформить запрос в "Резерв+", — добавила она.

Как часто необходимо проходить ВЛК

Постановление ВЛК о пригодности военнообязанного действительно в течение одного года со дня прохождения медицинского осмотра. Поэтому военнообязанным необходимо ежегодно обновлять медицинские сведения.

Статья 63 Постановления КМУ 560 предусматривает, что военнообязанные, имеющие срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не завершился, на медицинское освидетельствование не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту.

Процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки, предусмотренной подпунктами 16-23 пункта 1 приложения 5 Постановления, не предусматривает направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.

Граждане Украины, состоящие на военном учете и пришедшие в ТЦК для уточнения своих учетных данных, на ВЛК не направляются. Такие военнообязанные вызываются повесткой.

Напомним, Верховная Рада поддержала продление срока прохождения ВЛК для "ограниченно пригодных". Таким образом, был перенесен срок прохождения ВЛК до 5 июня 2025-го. Решение поддержали 313 народных депутатов.