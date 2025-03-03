Сделайте вот это – и лук никогда не будет выпускать стрелки: советы опытных хозяев

Если лук начинает выпускать цветоносы, урожая можно не ждать, потому что луковицы будут мелкими или вообще не сформируются.

Опытные хозяева знают, что стрелки чаще всего появляются по трем причинам. Поэтому дают простые рекомендации, позволяющие избежать этой проблемы. Рассказываем, что нужно делать, чтобы лук не выпускал стрелок.

Почему лук идет в стрелки: что делать, чтобы этого не произошло

Если посадочный материал хранится при ненадлежащей температуре. Нельзя держать лук в помещении, где температура ниже пяти градусов, иначе после высадки в почву он зацветет. Сеянку нужно хранить в темном, теплом и сухом месте.

Перед посадкой лук не обработан раствором и не адаптирован к посеву. Для приобретенного лука необходимо обустроить соответствующую адаптацию перед посевом. За две недели до посадки положите лук в теплое сухое место, главное, чтобы температура была комнатной, иначе он будет прорастать. Если нет времени выдерживать сеянку в течение двух недель, сделайте луку теплую ванну. Налейте в емкость тёплую воду, выложите лук, оставьте на 3 часа. Затем достаньте сеянку и высушите, храните при комнатной температуре в сухом темном месте до высева.

Нарушены надлежащие условия ухода за луком. Овощ нужно правильно высевать, поливать и подкармливать.

Как правильно сажать лук, чтобы он не выпускал стрелки

Посевной материал должен быть среднего размера, потому что большие луковицы подвержены выпуску стрелок. Большой лук лучше сажать для зеленого пера.

Нельзя сажать лук в холодную землю, нужно, чтобы почва хорошо прогрелась. Лучше сажать лук, когда на березах появляются листики. Это означает, что земля хорошо нагрелась и можно смело приступать к посеву огородных культур.

При высадке важно сохранять достаточную дистанцию между луковицами. Иначе они не будут развиваться, а будут расти вверх и выпускать стрелки.

Нельзя делать поливку грядки с луком холодной водой, из-за стресса он начнет выпускать стрелки.

Чрезмерная подкормка азотом может привести к быстрому росту зеленой массы и цветению лука. Он начнет выпускать стрелки и не будет формировать луковицы.

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