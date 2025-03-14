Убийство Ганула – это часть стратегии России: Портников объяснил цели врага

Журналист обратил внимание, что убийство активиста было совершено на следующий день после решения ЕСПЧ по поводу событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Убийство одесского активиста Демьяна Ганула, а также языковеды Ирины Фарион – это часть большой стратегии России по уничтожению государственности Украины и присоединению ее к стране-агрессору.

Такое мнение украинский журналист, публицист Виталий Портников высказал в эфире своего YouTube-канала.

Он обратил внимание, что убийство Ганула было совершено на следующий день после решения Европейского суда по правам человека относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года. Журналист отметил, что после той трагедии в Одесском доме профсоюзов Кремль продолжает борьбу против тех, кто в городе пытался помешать действиям российской агентуры по превращению региона в "республику" и содействовать сохранению Одессы и области в составе Украинского государства.

"Борьба за это вовсе не завершена. У планах российского президента Владимира Путина и его окружения – оккупация всего востока и юга нашей страны, а возможно, и уничтожение украинской государственности, на котором в Кремле продолжают настаивать. С этой точки зрения дестабилизация в Украине является частью российских усилий по уничтожению государственности у соседей. Вовсе не только война, не только обстрелы мирных украинских городов ракетами и беспилотниками, но и серьезная дестабилизация ситуации, убийства, запугивание людей и попытки превратить Украину в сплошную территорию террора", – рассказал Портников.

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Он акцентировал, что с этой точки зрения "убийство в Одессе вписывается в ту парадигму, которую мы уже наблюдаем со времени, когда во Львове была застрелена Ирина Фарион". Журналист добавил, что первые удары могут происходить именно по тем, кого в России будет называть представителями радикальных политических взглядов. Но в любой момент террор может также распространиться и на тех, кто выражает взгляды, близкие к распространяемым российской пропагандой.

Портников назвал еще одну цель таких убийств.

"Ну и конечно, это еще и подготовка к тому, чтобы украинцы воспринимали террор как норму, и не удивлялись возможным покушениям и убийствам представителей украинского политического и военного руководства, что, несомненно, также есть в планах Владимира Путина, ФСБ, Службы внешней разведки и всех институций, которые работают на ликвидацию Украинского государства и присоединении его территорий к России уже в ближайшие годы", – объяснил публицист.

По его словам, в Москве понимают, что окно возможностей, связанное с избранием президентом США Дональда Трампа, может закрыться, поэтому сейчас нужно форсировать события, чтобы, как говорил Николай Патрушев, уже в 2025 году Украина прекратила существование.

"Так что каждое убийство – это часть большой антиукраинской стратегии Москвы. И так это нужно воспринимать", – подчеркнул Портников.

Напомним, 14 марта в центре Одессы неизвестный застрелил Ганула, полиция начала расследование. Активист ранее просил защиты в СБУ, потому что подозревал, что российские спецслужбы готовят покушение на него.