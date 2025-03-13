Минюст ответил ЕСПЧ по поводу событий 2 мая в Одессе

Министерство юстиции Украины заявило, что принимает во внимание решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Вячеславова и другие против Украины" о событиях в Одессе 2 мая 2014 года.

В ведомстве подчеркнули, что после детального изучения решения и консультаций с государственными органами предоставят комплексный анализ выводов ЕСПЧ и определят дальнейшие шаги по его выполнению.

Минюст подчеркнул, что Украина остается приверженной европейским ценностям, соблюдению прав человека и уважает роль ЕСПЧ.

Также отмечается, что трагедия в Одессе произошла в сложный период, когда страна всего три месяца назад пережила Революцию Достоинства, а в правоохранительных органах еще сохранялось наследие предыдущей власти.

Среди ключевых выводов ЕСПЧ, на которые обратили внимание в Минюсте:

Суд признал значительную роль российской пропаганды в разжигании вражды перед событиями 2 мая.

ЕСПЧ подтвердил, что ключевые чиновники, ответственные за ненадлежащие действия, впоследствии бежали в Россию и получили гражданство.

Суд не проявил предвзятости в расследовании жертв с разными политическими взглядами.

ЕСПЧ учел сложность ситуации, в которой оказалось новое украинское правительство, унаследовавшее силовые структуры, частично пропитанные агентами влияния.

Министерство юстиции подчеркнуло, что Украина остается преданной справедливости и исполнению международных обязательств.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека назвал Украину виновной в бездействии во время трагедии в Одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в ходе которого погибли 47 человек.