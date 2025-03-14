У Кривому Розі лунають вибухи: що відомо

Увечері в п'ятницю 14 березня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також підтвердив вибухи у місті.

"Кривий Ріг. Гучно. Також в небі над областю є ворожі безпілотники" – йдеться в повідомленні.

До цього Повітряні сили України оголосили повітряну тривогу пов'язану з застосуванням балістичного озброєння з південного сходу.

О 20:03 в ПС зазначили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

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