У Кривому Розі лунають вибухи: що відомо

Перебувайте в безпечних місцях.
Увечері в п'ятницю 14 березня, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також підтвердив вибухи у місті.
"Кривий Ріг. Гучно. Також в небі над областю є ворожі безпілотники" – йдеться в повідомленні.
До цього Повітряні сили України оголосили повітряну тривогу пов'язану з застосуванням балістичного озброєння з південного сходу.
О 20:03 в ПС зазначили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.
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