Рубіо зробив несподівану заяву стосовно Путіна: що він сказав

США можуть співпрацювати з партнерами навіть при розбіжностях, якщо це потрібно для вирішення важливих міжнародних питань.

Держсекретар США Марко Рубіо розповів, чи він довіряє Володимиру Путіну.

Про це повідомляє The Telegraf.

"Це неважливе питання, оскільки йдеться не про довіру, а про дії – про те, що ви робите", – відповів він.

Політик наголосив, що мир неможливо досягти лише словами – необхідні конкретні дії з боку всіх сторін конфлікту.

"Ви не можете просто сказати, що хочете миру. Ви повинні робити мир, і це справедливо для будь-якої війни", – заявив він.

Також Рубіо пояснив, що зовнішня політика відрізняється від внутрішньої, оскільки часто доводиться працювати навіть із недружніми країнами.

"Іноді вам доведеться знаходити спільну мову з державами, які не погоджуються з вами з більшості питань", – пояснив держсекретар.

Нагадаємо, Рубіо прокоментував зустріч спеціального посланника Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві.

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