Американский президент упрекнул своего предшественника в том, что тот "допустил войну".

Президент США Дональд Трамп косвенно обвинил Украину в войне, сказав, что не стоит задираться с более сильным, имея в виду Российскую Федерацию.

Об этом он говорил в своей речи в пятницу, 14 марта, сообщает CNN.

Во фрагменте этой речи, опубликованном в соцсетях, Дональд Трамп снова вспоминает своего предшественника в должности президента Джо Байдена, считая, что именно он допустил эту войну.

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"Не надо связываться с кем-то, кто намного сильнее тебя, даже если у тебя есть деньги. Мы дали им [украинцам] много денег и много техники. Мы производим лучшее военное оборудование в мире. Но даже с этим это невероятно", — заявил американский президент.

При этом он снова вспомнил об украинских солдатах, которые якобы находятся в окружении в Курской области, и сказал, что просил Путина не убивать этих солдат.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров.

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