"Путин сам войну не завершит": Зеленский обратился к партнерам

Президента Российской Федерации Владимира Путина может заставить завершить войну только совместное давление со стороны партнеров Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем сообщении в Telegram-канале.

Украинский лидер напомнил, что Украина готова реализовать предложение США о безусловном прекращении огня, во время которого можно было бы подготовить надежный мирный план, обсудить детали и реализовать его.

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"Мы считаем, что ответственность наших партнеров состоит в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну – не искать причин, чтобы она продолжалась еще недели, месяцы или годы, а положить ей конец. Путин сам войну не завершит. Но силы Америки достаточно, чтобы заставить его это сделать", — подчеркнул он.

Владимир Зеленский считает, что для этого требуются сильные шаги.

"Нужно сильное давление на единственного, кто хочет продолжать эту войну. Именно это означает "мир благодаря силе", — заявил украинский президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает приблизить мир: Соединенным Штатам, Европе и всему миру.

"Благодарю всех партнеров, чья сила и дипломатия в конечном итоге будут иметь успех!" – подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал ответ президента РФ Владимира Путина на предложение прекращения огня, которое поддержала Украина, предполагаемым и манипулятивным. Практически хозяин Кремля готовит отказ от перемирия.

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