"Путін сам війну не завершить": Зеленський звернувся до партнерів

Президента Російської Федерації Володимира Путіна може змусити завершити війну лише спільний тиск з боку партнерів України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму дописі в Telegram-каналі.

Український лідер нагадав, що Україна готова реалізувати пропозицію США щодо безумовного припинення вогню, під час якого можна було б підготувати надійний мирний план, обговорити деталі та реалізувати його.

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"Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, щоб забезпечити готовність Росії припинити війну – не шукати причини, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край. Путін сам війну не завершить. Але сили Америки достатньо, щоб змусити його це зробити", – наголосив він.

Володимир Зеленський вважає, що для цього потрібні сильні кроки.

"Потрібен сильний тиск на єдиного, хто хоче продовжувати цю війну. Саме це означає "мир завдяки силі", – заявив український президент.

Зеленський подякував усім, хто допомагає наблизити мир: Сполученим Штатам, Європі та всьому світу.

"Дякую всім партнерам, чия сила і дипломатія зрештою матимуть успіх!" – підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав відповідь президента РФ Володимира Путіна на пропозицію припинення вогню, яку підтримала Україна, передбачуваною і маніпулятивною. Фактично господар Кремля готує відмову від перемир’я.

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