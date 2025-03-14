"Мільйони загинуть": Трамп зробив похмурий прогноз, якщо миру з РФ не буде

Трамп укотре наголосив, що війни Росії проти України начебто "на 100%" не було б, якби він був на посаді.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена, що той нібито "втягнув США в халепу з Росією".

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social.

"Безчесний Джо Байден втягнув нас у справжню халепу з Росією, але я збираюся витягнути нас", – самовпевнено заявив він.

Трамп укотре наголосив, що війни Росії проти України начебто "на 100%" ніколи б не було, якби він був президентом.

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"Мільйони людей безпідставно загинули, їх ніколи більше не побачать… і їх буде набагато більше, якщо ми не завершимо та не підпишемо Угоду про припинення вогню та остаточний мирний договір з Росією", – сказав президент США.

Також Трамп знову заявив, що перемога Байдена на виборах 2020 року була сфальсифікована, та закликав притягнути винних до відповідальності. Хоча немає жодних доказів того, що вибори були сфальсифіковані.

Раніше Дональд Трамп заспокоїв союзників по НАТО, яких турбує загроза нападу Росії.

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