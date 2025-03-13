Трамп допустив анексію Гренландії в розмові з генсеком НАТО

У четвер, 13 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, потенційна анексія Гренландії відбудеться.

Про це він заявив під час зустрічі в Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає CNBC.

Трамп пояснив цю ідею тим, що величезний арктичний острів, який є територією Данії, потрібен США "для міжнародної безпеки".

У відповідь на запитання журналіста щодо потенційної анексії Гренландії, Трамп відповів: "Я думаю, що це станеться".

Потім американський президент звернувся до Рютте і сказав, що "ми поговоримо з вами" щодо цього питання.

"Дійсно, доречне запитання", – додав Трамп.

Однак Марк Рютте відмовився обговорювати цю проблему.

"Коли йдеться про приєднання Гренландії до США, я б залишив це за межами цієї дискусії, я не хочу втягувати НАТО в це", — сказав він.

Водночас генсек НАТО погодився, що безпека Арктики справді дуже важлива.

Нагадаємо, лідер партії Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен, яка перемогла на парламентських виборах у Гренландії, відкинув бажання президента США Дональда Трампа взяти острів під американський контроль.

Читайте також: