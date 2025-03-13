Чи запросили Зеленського до США: що відомо

Після зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії, не виключення, що президент України найближчим часом повернеться у Білий дім.

Проте, наразі офіційного запрошення для візиту президента Володимира Зеленського до США не надходило.

Про це повідомило поінформоване дипломатичне джерело ТСН.ua.

"Один із висновків зустрічі США та України в Джидді – повернення треку зі США у коректне робоче русло, до перспективи інтенсифікації двостороннього діалогу на всіх рівнях, включаючи найвищий. Проте поки що офіційного запрошення щодо візиту президента Зеленського до США не було", – сказав співрозмовник.

Раніше, видання Reuters повідомляло, що після переговорів США з Україною у Саудівській Аравії, президент США Дональд Трамп заявив, що запросить Зеленського до Білого дому для укладання угоди про корисні копалини.

Своєю чергою, президент України заявив, що будь-яка зустріч із президентом США Дональдом Трампом повинна приносити позитивний результат.

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