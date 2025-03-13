Пригласили ли Зеленского в США: что известно

После встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии не исключено, что президент Украины в ближайшее время вернется в Белый дом.
Однако официального приглашения для визита президента Владимира Зеленского в США пока не поступало.
Об этом сообщил информированный дипломатический источник ТСН.ua.
"Один из выводов встречи США и Украины в Джидде – возвращение трека из США в корректное рабочее русло, к перспективе интенсификации двустороннего диалога на всех уровнях, включая самый высокий. Однако пока официального приглашения по поводу визита президента Зеленского в США не было", – сказал собеседник.
Ранее, издание Reuters сообщало, что после переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит Зеленского в Белый дом для заключения соглашения о полезных ископаемых.
В свою очередь президент Украины заявил, что любая встреча с президентом США Дональдом Трампом должна приносить положительный результат.
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