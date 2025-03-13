Российское "нет" открывает путь для давления США на Москву — источник

Что будут делать США, если Путин продолжит войну и ставили ли США ультиматум Украине в Джидде, рассказывает дипломатический источник ТСН.ua.

Соединенные Штаты заранее проинформировали Украину, что будут говорить с россиянами.

Об этом сообщил информированный дипломатический источник ТСН.ua.

По словам собеседника, Украина ехала в Джидду (Саудовская Аравия) с тремя позициями:

перемирие в воздухе;

перемирие на море;

обмен военнопленными.

"Конечно, что мы эти позиции проговорили с нашими европейскими союзниками. Почему речь именно о частичном перемирии? Военный довод свидетельствует, что легче контролировать его соблюдение, а также потому, что Россия точно захочет спровоцировать нас и обвинить нас в нарушении уже на следующий день. После представления американской делегации, демонстрировавшей максимальный конструктив наших предложений, после длительного обсуждения США предложили: а не подумать ли нам о полном прекращении огня? Потому что после нашего согласия на это американцы пообещали, что будет полное восстановление помощи - оружия и обмена разведданными", - говорит дипломатический источник.

По его словам, во время встречи в Джидде не было обсуждения ни территориальных уступок, ни выборов.

"Мы акцентировали внимание ЗАЭС. Говорили и о НАТО, что это записано в нашей Конституции, и им было интересно это услышать. Говорили, что Россия не должна иметь право вето вступления Украины в Альянс", — отмечает собеседник ТСН.ua.

Он отмечает, что никаких ультиматумов в сторону Украины не звучало. Однако представители США говорили о реализме и необходимости закончить эту войну.

"Встреча в Джидде и согласие Украины на 30-дневное частичное перемирие – это шпагат для России. США заранее проинформировали Украину, что будут говорить с россиянами. Теперь все будет зависеть от того, что на это ответит Москва. Если ответ будет "нет", тогда это открывает путь для давления США на Россию, а не только на Украину", – заключает собеседник ТСН.ua.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов говорить с Путиным о прекращении огня.

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