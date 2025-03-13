Російське "ні" відкриває шлях для тиску США на Москву – джерело

Що робитимуть США, якщо Путін продовжить війну і чи ставили США ультиматум Україні у Джидді, розповідає дипломатичне джерело ТСН.ua.

Сполучені Штати заздалегідь проінформували Україну, що говоритимуть з росіянами.

Про це повідомило поінформоване дипломатичне джерело ТСН.ua.

За словами співрозмовника, Україна їхала в Джидду (Саудівська Аравія) з трьома позиціями:

перемирʼя в повітрі;

перемирʼя на морі;

обмін військовополоненими.

"Звичайно, що ми ці позиції проговорили з нашими європейськими союзниками. Чому мова саме про часткове перемирʼя? Військовий довід свідчить, що легше контролювати його дотримання, а також, тому що Росія точно захоче спровокувати нас і звинуватити нас у порушенні вже наступного дня. Після представлення американській делегації, яка демонструвала максимальний конструктив, наших пропозицій, після тривалого обговорення США запропонували: а чи не подумати нам про повне припинення вогню? Бо, після нашої згоди на це, американці пообіцяли, що буде повне відновлення допомоги – зброї та обміну розвідданими", – каже дипломатичне джерело.

За його словами, під час зустрічі у Джидді не було обговорення ні територіальних поступок, ні виборів.

"Ми акцентували увагу ЗАЕС. Говорили й про НАТО, що це записано в нашій Конституції, і їм було цікаво це почути. Говорили, що Росія не повинна мати право вето щодо вступу України до Альянсу", – зазначає співрозмовник ТСН.ua.

Він наголошує, що жодних ультиматумів в бік України не звучало. Проте представники США говорили про реалізм і необхідність закінчити цю війну.

"Зустріч у Джидді і згода України на 30-денне часткове перемирʼя – це шпагат для Росії. США заздалегідь проінформували Україну, що говоритимуть з росіянами. Тепер все залежатиме від того, що на це відповість Москва. Якщо відповідь буде "ні", тоді це відкриває шлях для тиску США на Росію, а не лише на Україну", – підсумовує співрозмовник ТСН.ua.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий говорити з Путіним про припинення вогню.

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