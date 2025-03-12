Переговори України та США: Зеленський розповів про ключові деталі зустрічі

Президент вкотре наголосив, що Україна прагне справедливого миру.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії. Він оцінив перспективи американської допомоги, прокоментував питання виборів, а також відповів на ядерні погрози Кремля.

ТСН.ua зібрав всі заяви президента.

За словами Зеленського, переговори в Саудівській Аравії стали першою конструктивною зустріччю між українською та американською сторонами.

“Я підтримую той результат, який був. Це була перша конструктивна зустріч між нашими командами. Вона була дійсно детальною, і це для нас важливо. Дуже позитивний результат, особливо щодо американської допомоги”, – зазначив Зеленський.

Чи буде зустріч із Трампом

Президент України не підтвердив інформацію про можливу зустріч із Дональдом Трампом і не коментував можливе запрошення до Білого дому.

“Я не чув про запрошення. Думаю, що будь-яка наша зустріч із президентом США має завершуватися позитивним результатом для обох сторін”, – сказав він.

Зеленський також заявив про готовність України підписати рамкову угоду із США щодо видобутку корисних копалин.

“Ми завжди говорили про це. Чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Жодних секретів за лаштунками немає – ми готові”, – наголосив президент.

Він також додав, що росіяни зроблять все, щоб посварити Україну та Сполучені Штати. Однак переговори у Саудівській Аравії розбивають усі їх плани.

Чи довіряє Зеленський Путіну

Україна прийняла пропозицію США щодо 30 днів тиші, але без довіри до Росії.

“Ніхто з нас не вірить росіянам. Вони завжди використовують перемовини для своїх маніпуляцій”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна налаштована завершити війну і закликав США та міжнародну спільноту підтримати Київ.

“Ми не будемо грати в наративи Кремля, що Україна не хоче завершення війни. Ми рішуче налаштовані до перемоги”, – заявив президент.

Також остаточне рішення залежатиме від позиції США та діалогу з Росією.

“Якщо Росія покаже готовність до пропозиції США, то будуть відповідні рішення. Якщо ж ні – сподіваємось, що американська сторона продемонструє свою силу”, – заявив Зеленський.

Україна відповідатиме на російські удари

Президент жорстко відреагував на черговий удар РФ по Кривому Рогу, унаслідок якого загинула жінка та постраждали цивільні.

“Українські війська будуть відповідати на кожен удар. Ми є незалежною державою, і на будь-яку атаку ворог отримає відповідь”, – наголосив головнокомандувач.

Він також додав, що що Україна ніколи не визнає окупації своїх територій і продовжить боротьбу за суверенітет.

“Ми не будемо порушувати Конституцію. Ми захищаємо нашу землю, і будь-які російські окупації є незаконними”, – заявив він.

Що відбувається у Курській області

За словами Зеленського, українські війська в Курській області продовжують виконувати бойові завдання, попри спроби РФ чинити тиск.

“Росія використовує звичну тактику залякувань, зокрема ядерними погрозами. Але це методичка Кремля перед будь-якими переговорами”, – заявив президент.

Коли чекати виборів в Україні

Президент України зазначив, що вибори відбудуться лише після завершення війни та скасування воєнного стану.

“Після закінчення війни воєнний стан буде знятий, і вибори відбудуться згідно з українським законодавством”, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що 12 березня Штати "матимуть контакт із росіянами" та сподіваються отримати позитивну відповідь від РФ щодо припинення вогню.

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