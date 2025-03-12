Зірка "Маски-шоу" Борис Барський вперше став дідусем і розсекретив ім'я онуки

Також артист розкрив, чим зараз займається його донька.

Український актор і режисер, зірка гумористичного серіалу "Маски-шоу" Борис Барський вперше став дідусем.

Про це артист повідомив в інтерв'ю Oboz.ua. Дідусем Барський став ще у квітні 2022 року, однак лише зараз наважився про це розповісти. Донька режисера Анастасія народжувала в Болгарії. Онуку Барського назвали Валентиною. Ім'я для дівчинки обирали батьки.

"У квітні 2022 року Настя зробила мене дідусем. Це сталося в Болгарії, а за три місяці вони повернулися до Одеси. Нашу внучку звуть Валечка. Ім'я обирали батьки, чим керувалися, не можу сказати, не питав про це", - поділився артист.

Борис Барський з дружиною

Також актор розкрив, чим зараз займається його донька. Анастасія закінчила факультет романо-німецької філології. Вона працювала в університеті, туристичній агенції, займалася вантажоперевезеннями. Нині ж донька Барського обрала іншу спеціальність та стала програмісткою.

"Свого часу дочка закінчила факультет романо-німецької філології. Добре знає англійську, іспанську, грецьку. Працювала при кафедрі в університеті, в туристичній агенції, займалася вантажоперевезеннями. А потім різко перевчилася на програмістку. Нині заробляє програмуванням", - розсекретив артист.

Нагадаємо, нещодавно акторка Інна Білоконь показала рідкісне фото своєї онуки. Артистка майже рік тому вперше стала бабусею.

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