Зустріч України та США: у МЗС поділилися подробицями переговорів

Деталі спільної заяви України та США поки що не розголошуються.

Переговори в Джидді стали випробуванням на дипломатичну майстерність, вміння знаходити нестандартні рішення та дотримуватися стратегічних позицій. Як зазначають учасники, зустріч тривала понад вісім годин майже безперервно, що вплинуло на ухвалення важливих рішень.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у Facebook.

Особливу роль відігравала емоційна та інформаційна складова. За словами учасників, зустріч проходила під тиском сотень телекамер та масового поширення неофіційної інформації в медіа. Робота українських журналістів на місці стала важливим елементом інформаційної боротьби, що дозволило формувати власний порядок денний.

В українській делегації були представлені як дипломатичний, так і військовий блок, що забезпечило професійний підхід до ключових питань.

Керівництво переговорами здійснював президент Володимир Зеленський, який наполягав на залізобетонному захисті принципових позицій та гнучкому підході до інших питань, що дозволило досягти позитивного результату.

Деталі спільної заяви поки що не розголошуються, але результати переговорів вже вплинули на стратегічний баланс. Як зазначають учасники зустрічі, Україна перехопила дипломатичну ініціативу, що викликало паніку в російському інформаційному просторі.

Нагадаємо, після переговорів у Саудівській Аравії стало відомо, що Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

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