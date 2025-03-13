Трамп допустил аннексию Гренландии в разговоре с генсеком НАТО

В четверг, 13 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, потенциальная аннексия Гренландии состоится.

Об этом он заявил во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает CNBC.

Трамп объяснил эту идею тем, что огромный арктический остров, который является территорией Дании, нужен США "для международной безопасности".

Отвечая на вопрос журналиста о потенциальной аннексии Гренландии, Трамп ответил: "Я думаю, что это произойдет".

Затем американский президент обратился к Рютте и сказал, что "мы поговорим с вами" относительно этого вопроса.

"Действительно, уместный вопрос", — добавил Трамп.

Однако Марк Рютте отказался обсуждать эту проблему.

"Когда речь идет о присоединении Гренландии к США, я бы оставил это вне этой дискуссии, я не хочу втягивать НАТО в это", — сказал он.

При этом генсек НАТО согласился, что безопасность Арктики действительно очень важна.

Напомним, лидер партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен, которая победила на парламентских выборах в Гренландии, отверг желание президента США Дональда Трампа взять остров под американский контроль.

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