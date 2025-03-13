Анна Кошмал родила дочь и показала ее первые фото в роддоме

Украинская актриса Анна Кошмал во второй раз стала мамой.

Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. В одном из роддомов Киева артистка родила дочь. Девочка появилась на свет еще 11 марта, однако только сейчас актриса решилась об этом рассказать. Доченьку Анна Кошмал назвала Софийкой. Девочка появилась на свет с весом в четыре килограмма.

Анна Кошмал родила дочь / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Софийка вошла в чат 11.03.2025. Счастье весом в четыре килограммчика наконец на ручках! Мы безгранично счастливы", — поделилась актриса.

Анна Кошмал родила дочь / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анну Кошмал уже успели выписать из роддома. В частности, актриса поделилась кадрами, как ее поздравляли родные. Судя по тому, что знаменитость уже вернулась домой, роды прошли без осложнений. Кстати, не стала знаменитость скрывать девочку. Кошмал уже поделилась первыми кадрами новорожденной доченьки. Правда, лицо Софийки актриса все же не спешит показывать.

Анна Кошмал родила дочь / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Спасибо всем врачам, которые сделали появление на свет принцессы максимально комфортным и быстрым. Спасибо любимому, моей семье и друзьям за поддержку и любовь. Теперь привыкаем к новому прекрасному статусу — родители двоих", — поделилась артистка.

К слову, дома актрису ждал приятный сюрприз. Муж знаменитости украсил дом разноцветными воздушными шариками и заказал праздничный тортик. Также звезде надарили немало роскошных букетов.

Именно так Анну Кошмал встречали с роддома / Фото: instagram.com/smorkovkina

Отметим, Анна Кошмал и ее муж, которого она тщательно скрывает, стали родителями во второй раз. Супруги также воспитывают 6-летнего сына Мишу, которому в июне исполнится семь лет.

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