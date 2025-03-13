Дмитрий Комаров подтвердил развод с женой и впервые назвал причину

Украинский журналист и ведущий проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров официально подтвердил развод с женой Александрой Кучеренко.

Новости о расторжении брака ведущий прокомментировал в Instagram. Дмитрий Комаров говорит, что решение было совместным. Пара подала заявление о расторжении брака через ЗАГС и разводится мирно и без скандалов. Дмитрий Комаров заверил, что остается с Александрой в отличных отношениях, но уже не семейных, а дружеских.

"Да, мы разводимся. Нет, никто никого не предал. Не обманул. Не пошел к другому/другой. Расходимся с уважением друг к другу. Это взвешенное решение двух взрослых людей. И все, что было в нашей совместной жизни, остается только нашим, между нами двумя. За закрытыми дверями семьи, которую нам не удалось сберечь. Но мы остаемся друзьями, не прекращаем общение, у нас все в порядке с человеческими отношениями. Просто теперь – они не семейные", – прокомментировал журналист.

Дмитрий Комаров с бывшей женой / Фото: instagram.com/aakucherenko

Касательно причин развода, то Дмитрий Комаров опроверг сплетни в Сети об изменах и обманах. Ведущий лишь коротко отметил, что в семье бывают ссоры и недоразумения, но обычно пары находят общий язык. Судя по словам журналиста, в их случае проблемы оказались слишком серьезными. Дмитрий Комаров советует обсуждать все неурядицы и не молчать, чтобы не довести ситуацию до развода.

"Что здесь важно сказать еще? Вот давайте очень честно и по-человечески. В каждой семье есть свои споры, недоразумения, ссоры. Это нормально. Но чувствуйте, идентифицируйте момент, когда в паре начинаются первые намеки уже на серьезные недоразумения. Не упускайте время, пока ситуация не стала непоправимой. Обязательно разговаривайте друг с другом, обсуждайте, не молчите. Довести ситуацию до развода – это очень плохо. И развод – это плохо. Берегите свои семьи и чувства", - добавил журналист.

Дмитрий Комаров с бывшей женой / Фото: instagram.com/komarovmir

Отметим, Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко познакомились в 2016 году на конкурсе "Мисс Украина". Отношения пары завязались уже после проекта. Знаменитости поженились в 2019 году в Киеве, а затем обвенчалась в православном храме в Иерусалиме. В конце 2024 года в Сети стали распространяться слухи об их разводе, которые, к сожалению, оказались правдивыми.

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