Украинские синоптики ответили, возможны ли грозы в марте

В Украине сегодня есть все необходимые условия для образования слабых грозовых облаков.

Хотя март неприсущий сезон для гроз, в Украине уже сегодня есть условия для их образования. Синоптики отмечают, что грозы характерны для поздней весны и лета, но в отдельные годы, когда способствуют погодные условия, возможны и ранние грозы.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

Сегодня есть все необходимые условия для образования слабых грозовых облаков, а именно:

Теплая воздушная масса Последние несколько дней температура превышает климатические нормы, что создает нестабильность атмосферы. Для формирования грозы в марте воздух должен быть теплым и влажным. Высокая влажность: Прошедшие до этого дожди насытили воздух влагой, что способствует конвекционным процессам — вертикальным движениям воздуха, поднимающегося на более высокие высоты. Нестабильность атмосферы: Солнечный прогрев и приближение фронтальных зон могут создавать условия для образования кучево-дождевых облаков, что и вызывает грозы.

Хотя мартовские грозы являются редким явлением, нынешние прогнозы указывают на вероятность локальных грозовых очагов.

"Грозы в марте не является привычным явлением, но может возникать в отдельные аномально теплые годы. Сегодня многочисленные прогностические модели подтверждают вероятность локальных грозовых очагов. И хотя эта вероятность не является высокой, впрочем она существует. Мартовские грозы в Украине являются слабыми, они не производят много молний и не несут такой же угрозы, как грозы летнего сезона", — говорится в сообщении.

Однако неожиданный гром может напугать, поэтому следует следить за новостями и картами воздушной тревоги, чтобы не спутать грозу с более серьезными угрозами.

Напомним, синоптики прогнозировали, что Украину покроют похолодание и дожди.

Читайте также: