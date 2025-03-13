Українські синоптики відповіли, чи можливі грози в березні

В Україні на сьогодні є всі необхідні умови для утворення слабких грозових хмар.

Хоча березень є непритаманним сезоном для гроз, в Україні вже сьогодні є умови для їх утворення. Синоптики зазначають, що грози характерні для пізньої весни і літа, але в окремі роки, коли погодні умови сприяють, можливі й ранні грози.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

Сьогодні є всі необхідні умови для утворення слабких грозових хмар, а саме:

Тепла повітряна маса: Останні кілька днів температура перевищує кліматичні норми, що створює нестабільність атмосфери. Для формування грози в березні повітря повинно бути теплим і вологим. Висока вологість: Дощі, що пройшли перед цим, наситили повітря вологою, що сприяє конвекційним процесам — вертикальним рухам повітря, яке піднімається на вищі висоти. Нестабільність атмосфери: Сонячне прогрівання і наближення фронтальних зон можуть створювати умови для утворення купчасто-дощових хмар, що й викликає грози.

Хоча березневі грози є рідкісним явищем, нинішні прогнози вказують на ймовірність локальних грозових осередків.

"Грози у березні не є звичним явищем, але може виникати в окремі аномально теплі роки. Сьогодні численні прогностичні моделі підтверджують ймовірність локальних грозових осередків. І хоча ця ймовірність не є високою, втім вона існує. Березневі грози в Україні є слабкими, вони не продукують багато блискавок і не несуть такої ж загрози, як грози літнього сезону", — йдеться в повідомленні.

Однак неочікуваний грім може налякати, тому слід стежити за новинами і мапами повітряної тривоги, щоб не сплутати грозу з серйознішими загрозами.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що Україну накриють похолодання і дощі.

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