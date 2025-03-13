Скільки в Україні мільйонерів: цифра вражає

Вік наймолодшого українського мільйонера – всього 3,5 року.
В Україні нарахували 3186 мільйонерів за підсумками 2024 року – саме стільки людей прозвітували про отримані торік доходи у понад 1 млн грн.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
У заяві вказано, що протягом січня та лютого 3186 громадян України вже прозвітували про отримані 2024 року доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів – 21,8 млрд грн.
До бюджету цими платниками визначено до сплати 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.
За даними ДПС, наймолодшому мільйонеру всього 3,5 року. Його уповноважена особа задекларувала доходи, отримані у вигляді спадщини або дарунка від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення.
Найстаршою серед мільйонерів стала 96-річна киянка, яка задекларувала прибутки від операцій із цінними паперами.
Крім того, 25 фізичних осіб самостійно задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 млн грн. З них:
- шість осіб мешкають у Києві,
- чотири – у Київській області,
- три – у Закарпатській,
- двоє – у Сумській,
- двоє – у Львівській,
- один – у Волинській,
- один ¬– у Дніпропетровській,
- один – у Житомирській,
- один – у Запорізькій,
- один – в Івано-Франківській,
- один – у Тернопільській,
- один – в Одеській,
- один – у Херсонській.
"Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більш як 44 тис. декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62%, або на 13,9 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року", – зазначили у ДПС.
Найактивніше доходи декларували жителі Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.
До сплати в бюджет було задекларовано 436,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 15% (або 54,5 млн грн) більше, ніж за аналогічний період торік. Сума військового збору зросла на 15% (або 10,4 млн грн) і становила 80,3 млн грн.
Крім того, понад 16 тис. осіб задекларували право на податкову знижку, завдяки чому їм повернуть з бюджету 105,7 млн грн.
До слова, економіст Олег Пендзин розповів, яка валюта зараз вигідніша для інвестицій – євро чи долар.
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