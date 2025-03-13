Скільки в Україні мільйонерів: цифра вражає

В Україні нарахували 3186 мільйонерів за підсумками 2024 року – саме стільки людей прозвітували про отримані торік доходи у понад 1 млн грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

У заяві вказано, що протягом січня та лютого 3186 громадян України вже прозвітували про отримані 2024 року доходи у розмірі понад 1 млн грн. Загальна сума задекларованих ними доходів – 21,8 млрд грн.

До бюджету цими платниками визначено до сплати 269,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 44,6 млн грн військового збору.

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За даними ДПС, наймолодшому мільйонеру всього 3,5 року. Його уповноважена особа задекларувала доходи, отримані у вигляді спадщини або дарунка від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення.

Найстаршою серед мільйонерів стала 96-річна киянка, яка задекларувала прибутки від операцій із цінними паперами.

Крім того, 25 фізичних осіб самостійно задекларували податкові зобов’язання на суму понад 1 млн грн. З них:

шість осіб мешкають у Києві,

чотири – у Київській області,

три – у Закарпатській,

двоє – у Сумській,

двоє – у Львівській,

один – у Волинській,

один ¬– у Дніпропетровській,

один – у Житомирській,

один – у Запорізькій,

один – в Івано-Франківській,

один – у Тернопільській,

один – в Одеській,

один – у Херсонській.

"Загалом за два місяці поточного року громадяни подали більш як 44 тис. декларацій, за результатами яких задекларовано доходи у сумі 36,2 млрд грн. Це на 62%, або на 13,9 млрд грн більше, ніж в аналогічному періоді минулого року", – зазначили у ДПС.

Найактивніше доходи декларували жителі Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.

До сплати в бюджет було задекларовано 436,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 15% (або 54,5 млн грн) більше, ніж за аналогічний період торік. Сума військового збору зросла на 15% (або 10,4 млн грн) і становила 80,3 млн грн.

Крім того, понад 16 тис. осіб задекларували право на податкову знижку, завдяки чому їм повернуть з бюджету 105,7 млн грн.

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