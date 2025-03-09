Яка валюта зараз вигідніша для інвестицій — євро чи долар: експерт дав відповідь

Вважається, що інвестувати в ОВДП на сьогоднішній день краще за будь-яку альтернативу.

Інвестування в облігації внутрішньої державної позики дозволяє отримувати чистий дохід без податків і забезпечує підтримку країни.

Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин у етері КИЇВ24.

"Ну, дивіться, ми ж з вами рахуємо альтернативну вартість завжди, правда? Тобто, тримати можна в чому завгодно. А яка різниця зараз? Якщо ви тримаєте у трилітровій банці, ну, немає значення, що там за папірчик лежить. Але якщо ви думаєте про то, що є інфляція, інфляція і в доларах, і в євро, і оцей папірчик постійно обісцінюється, то вам треба думати, куди його краще вкласти, в що", - сказав він.

Експерт зазначає, що на сьогоднішній день найкращим варіантом для інвестування є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номіновані в гривні. Оскільки ці облігації не обкладаються податками на доходи фізичних осіб та воєнним збором, інвестор отримує чистий дохід — весь виплачений дохід після сплати всіх податків. Тому, якщо порівнювати альтернативні варіанти, ОВДП виявляються вигідним рішенням для збереження та примноження капіталу.

"Так от, якщо ви порахуєте, то виявиться, що облігації внутрішньої державної позики, або воєнні облігації. Тобто ви робите дві речі, двох зайців буваєте, і маєте гарну комісію, і Україні допомагаєте, правильно, розумію? Не просто комісію, ви маєте гарний дохід. Гарний дохід, і допомагаєте країні", - сказав він.

За його словами, дохідність від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на сьогоднішній день є навіть вищою, ніж якби гроші були збережені в доларах на рахунку. Він підкреслив, що ОВДП є найвигіднішим варіантом для інвестування на даний момент, оскільки приносить кращий дохід у порівнянні з іншими способами збереження коштів. Крім того, інвестування в ОВДП також підтримує державу.

Нагадаємо, у Нацбанку розповіли, як хочуть приборкати інфляцію.

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