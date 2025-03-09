Оцет тепер купуватимете літрами: три корисні лайфгаки із застосування

Як за допомогою оцту почистити чайник від накипу та натерти до блиску столові прибори.

Оцет – це дешевий продукт і ним можна замінити безліч дороговартісних засобів для миття та чищення. Напевно ви цього не знали, тому обов'язково ознайомтеся з тим, як використовувати оцет у побуті.

Видалення липкого шару, який залишається після наклейки. Для цього треба намочити оцтом серветку і прикласти її на поверхню, де залишився липкий слід. Через 5 хвилин приберіть серветку і протріть поверхню чистою сухою ганчірочкою. Сліди клею зникнуть, наче й не було.

Для цього треба намочити оцтом серветку і прикласти її на поверхню, де залишився липкий слід. Через 5 хвилин приберіть серветку і протріть поверхню чистою сухою ганчірочкою. Сліди клею зникнуть, наче й не було. Накип у чайнику. Напевно кожен зіштовхувався з проблемою накипу, який виникає через жорстку воду. Налийте в чайник воду й оцет у рівних пропорціях і закип'ятіть. Після того, як чайник закипить, зніміть його з плити. Розчин необхідно злити і сполоснути чайник чистою водою. Наліт зникне миттю після такої процедури.

Напевно кожен зіштовхувався з проблемою накипу, який виникає через жорстку воду. Налийте в чайник воду й оцет у рівних пропорціях і закип'ятіть. Після того, як чайник закипить, зніміть його з плити. Розчин необхідно злити і сполоснути чайник чистою водою. Наліт зникне миттю після такої процедури. Чищення столових приборів. Висохлі плями від води легко прибрати за допомогою оцту. Покладіть прибори в миску, залийте оцтом з водою в рівних пропорціях і залиште на 10-15 хвилин. Після цього протріть прилади сухою серветкою з мікрофібри, вони знову блищатимуть, неначе нові.

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