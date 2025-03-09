Чи треба накривати кришкою каструлю під час варіння рису: про це майже ніхто не знає

Варений рис – це один із найпопулярніших гарнірів, тому господині часто його готують. Та не всім відомий нюанс із кришкою, про який треба знати.

Щоб рис вийшов смачним, його треба правильно приготувати, але спочатку крупу необхідно промити, а потім вже варити. Однак досить часто виникає запитання – чи треба закривати кришку каструлі під час варіння рису?

Багато хто рекомендує варити крупу в закритій каструлі. Але тоді виникає проблема: вода під кришкою починає пінитися і витікати з каструлі. Тому кришку часто відкривають, але це може призвести до того, що рис буде сухим.

Що ж робити в такій ситуації? Дійсно, краще варити рис у закритому посуді, а для уникнення проблем з википанням найкращим рішенням може бути використання мультиварки.

Якщо ви не маєте мультиварки, тоді вибирайте посуд, який забезпечить достатній простір для кипіння води, утворення піни та випускання пари після набухання крупи. Важливо вибирати каструлю із товстим дном і стінками, щоб запобігти пригоранню.

Також варто дотримуватися правильних пропорцій крупи та води, щоб рис вийшов розсипчастим, не сухим і не перевареним.

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