Співак-військовий Moisei просто на концерті освідчився дівчині

Український співак та скрипаль Moisei, який служить на фронті, освідчився коханій.

Сталося це просто на концерті виконавиці KOLA, який вона відіграла 8 березня у київському "Палаці спорту". Артисти на сцені разом виконували композицію "Дочекаюсь". Точніше, KOLA співала, а Moisei грав на скрипці. Звичайно, номер не минув без приємних сюрпризів.

Moisei освідчився дівчині / Фото: ТСН.ua

Просто на сцені Moisei освідчився дівчині Катерині. Виконавець покликав обраницю до себе. Він зазначив, що хотів би побачити поруч ту, яку неабияк кохає, яка чекає на нього з війни, а коли розлука їхня вже тривала, то приїжджає до музиканта на схід.

Moisei освідчився дівчині / Фото: ТСН.ua

"Дуже хвилююся…Я б хотів запросити на цю сцену людину, яку я дуже сильно кохаю, яка на мене чекає. Коли не в змозі вже очікувати, приїжджає до мене на схід тишком-нишком і привозить мені мої улюблені котлетки", - звернувся до коханої артист.

Moisei освідчився дівчині / Фото: ТСН.ua

Катерина піднялася на сцену. Після цього виконавець встав на одне коліно, дістав обручку і запропонував обраниці стати його дружиною. Звичайно, Катерина відповіла згодою, після чого пара злилася в обіймах та подарувала одне одному солодкі поцілунки.

Moisei освідчився дівчині / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, нещодавно син загиблого ведучого Ігоря Пелиха освідчився дівчині. Іван покликав обраницю заміж на тлі мальовничого пейзажу в Португалії.

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