Співак-військовий Moisei просто на концерті освідчився дівчині

Сталося це на шоу KOLA в київському "Палаці спорту".
Український співак та скрипаль Moisei, який служить на фронті, освідчився коханій.
Сталося це просто на концерті виконавиці KOLA, який вона відіграла 8 березня у київському "Палаці спорту". Артисти на сцені разом виконували композицію "Дочекаюсь". Точніше, KOLA співала, а Moisei грав на скрипці. Звичайно, номер не минув без приємних сюрпризів.
Просто на сцені Moisei освідчився дівчині Катерині. Виконавець покликав обраницю до себе. Він зазначив, що хотів би побачити поруч ту, яку неабияк кохає, яка чекає на нього з війни, а коли розлука їхня вже тривала, то приїжджає до музиканта на схід.
"Дуже хвилююся…Я б хотів запросити на цю сцену людину, яку я дуже сильно кохаю, яка на мене чекає. Коли не в змозі вже очікувати, приїжджає до мене на схід тишком-нишком і привозить мені мої улюблені котлетки", - звернувся до коханої артист.
Катерина піднялася на сцену. Після цього виконавець встав на одне коліно, дістав обручку і запропонував обраниці стати його дружиною. Звичайно, Катерина відповіла згодою, після чого пара злилася в обіймах та подарувала одне одному солодкі поцілунки.
Нагадаємо, нещодавно син загиблого ведучого Ігоря Пелиха освідчився дівчині. Іван покликав обраницю заміж на тлі мальовничого пейзажу в Португалії.
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