Ворог атакував Черкащину дронами: ОВА про наслідки

Чергова ніч, коли захисники боронили громади від загроз із повітря.

Вночі 9 березня у межах Черкаської області було знищено 9 російських БпЛА. Минулось без потерпілих.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Звернень щодо пошкодження майна населення наразі теж немає", - акцентував він.

В ОВА констатували, що від ворожої агресії постраждало одне з підприємств.

"Рятувальники оперативно виконали потрібний комплекс заходів із ліквідації наслідків. Загроз для життя чи здоров'я жителів немає", - підкреслив Табурець.

Ситуація на постійному моніторингу.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня противник атакував 119 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда — Крим. Збито 73 ворожі БпЛА.

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