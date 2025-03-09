Україна під атакою ворожих БпЛА: названо напрямки руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 9 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- "Шахеди"на півночі Хмельниччини - курсом південно-західним, на Старокостянтинів.
- "Шахеди" на Чернігівщині - курсом на північ.
- "Шахеди" на Київщині - курсом на захід та схід.
Раніше повідомлялося, що через удар російського безпілотника на Запоріжжі можливі перебої з постачанням газу і тепла.
Ми раніше інформували, що росіяни атакували БпЛА цивільну інфраструктуру на Полтавщині.
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