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Україна під атакою ворожих БпЛА: названо напрямки руху

Україна під атакою ворожих БпЛА: названо напрямки руху

Ворог атакує Україну ударними БпЛА / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 9 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • "Шахеди"на півночі Хмельниччини - курсом південно-західним, на Старокостянтинів.
  • "Шахеди" на Чернігівщині - курсом на північ.
  • "Шахеди" на Київщині - курсом на захід та схід.

Раніше повідомлялося, що через удар російського безпілотника на Запоріжжі можливі перебої з постачанням газу і тепла.

Ми раніше інформували, що росіяни атакували БпЛА цивільну інфраструктуру на Полтавщині.

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