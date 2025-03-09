У Києві та Черкасах вночі пролунали вибухи

В ніч проти 9 березня вибухи пролунали на околицях Черкас.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

У повідомленні вказується, що наразі в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

"Поблизу Черкас та на околицях міста чутно звуки вибухів, працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами в області та місті була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Крім того, вибухи пролунали у Києві після того, як про загрозу БпЛА повідомили Повітряні сили.

"Київ загроза застосування ударних БпЛА! Під час тривоги перебувайте в укриттях, можлива робота ППО", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи.

Ми раніше інформували, що у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунав вибух.

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