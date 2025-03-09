В Киеве и Черкассах ночью раздались взрывы

В ночь на 9 марта взрывы прогремели в окрестностях Черкасс.

Об этом говорится в сообщении Суспильного.

В сообщении указывается, что в настоящее время в регионе работают силы противовоздушной обороны.

"Вблизи Черкасс и в окрестностях города слышны звуки взрывов, работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Перед взрывами в области и городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Кроме того, взрывы прозвучали в Киеве после того, как об угрозе БПЛА сообщили Воздушные силы.

"Киев угроза применения ударных БПЛА! Во время тревоги находитесь в укрытиях, возможна работа ПВО", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.

Мы ранее информировали, что в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв.

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