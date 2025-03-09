В Киеве и Черкассах ночью раздались взрывы

Украину атакуют вражеские беспилотники.
В ночь на 9 марта взрывы прогремели в окрестностях Черкасс.
Об этом говорится в сообщении Суспильного.
В сообщении указывается, что в настоящее время в регионе работают силы противовоздушной обороны.
"Вблизи Черкасс и в окрестностях города слышны звуки взрывов, работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Перед взрывами в области и городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.
Кроме того, взрывы прозвучали в Киеве после того, как об угрозе БПЛА сообщили Воздушные силы.
"Киев угроза применения ударных БПЛА! Во время тревоги находитесь в укрытиях, возможна работа ПВО", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ночью в Хмельницкой области произошли сильные взрывы.
Мы ранее информировали, что в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв.
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