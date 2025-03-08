В Николаеве с утра гремят взрывы

Сегодня, 8 марта, в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщает "Суспільне".

В ряде областей — воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Напомним, 7 марта россияне запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед", атака продолжалась и после полуночи. Были слышны взрывы в ряде областей, в частности в Одесской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Херсонской областях.

Россияне также атаковали Допрополье. Там, по последним данным, погибли 11 человек.

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